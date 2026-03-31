Napoli Lukaku fuori rosa? L’attaccante non si presenta all’allenamento il club | Valutiamo provvedimenti

A Napoli si apre una questione legata a Romelu Lukaku, che non si è presentato all’allenamento programmato martedì 31 marzo a Castel Volturno. Dopo aver saltato l’impegno con la nazionale belga, l’attaccante ha scelto di rimanere in Belgio, ignorando la convocazione del club. La società ha dichiarato di valutare eventuali provvedimenti nei suoi confronti.

(Adnkronos) – A Napoli scoppia il caso Romelu Lukaku. L'attaccante, dopo il forfait con la nazionale belga, ha deciso di restare in Belgio nonostante la chiamata del club azzurro per l'allenamento di oggi, martedì 31 marzo, a Castel Volturno. La società ha espresso la propria posizione con un comunicato:"SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Napoli, scoppia il caso Lukaku: non si presenta all’allenamento, forse fuori rosaProprio quando il calendario sembrava favorire una possibile rimonta del Napoli, ecco l’ennesima tegola che si abbatte su Castel Volturno. Lukaku sarà messo fuori rosa se non rientra a Napoli: il club azzurro dà un ultimatum al belgaIl Napoli ha deciso di mettere fuori rosa Romelu Lukaku nel caso in cui non si dovesse presentare a Castel Volturno entro martedì. Aggiornamenti e notizie su Napoli Lukaku fuori rosa L'attaccante... Temi più discussi: Napoli, linea dura con Lukaku: se non rientra dal Belgio entro martedì finirà fuori rosa; Napoli, Lukaku per ora resta in Belgio: diplomazie al lavoro, ma adesso rischia di finire fuori rosa; Lukaku multato e anche fuori rosa se non torna martedì: linea dura del Napoli; Lukaku-Napoli, è braccio di ferro: l'attaccante di Conte rischia il posto. Lukaku fuori rosa. È rottura finale con il Napoli?NAPOLI (Di Anna Calì) - La vicenda che coinvolge Romelu Lukaku e SSC Napoli segna un nuovo e pesante capitolo all’interno di una stagione già complessa per il ... napolivillage.com Napoli, Lukaku fuori dalla rosa? Assente agli allenamentiÈ tempo di brutte notizie per il Napoli. Stando a quanto trapelato, Romelu Lukaku non ha preso parte alla ripresa degli allineamenti. dailynews24.it Lukaku non torna a Napoli: la nota ufficiale del club azzurro facebook Eav, per Pasqua servizi pomeridiani su Napoli-Sorrento della Vesuviana e sulla Cumana. Rafforzate anche alcune linee bus, a Pasquetta garantite le corse festive #ANSA x.com