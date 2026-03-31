Napoli il Comune cambia Statuto | tagli agli stipendi delle Municipalità 650 euro al mese in meno

Il Comune di Napoli ha approvato il nuovo Statuto dopo 35 anni di inattività. Tra le modifiche previste, i presidenti delle Municipalità vedranno una riduzione di 650 euro al mese nel loro stipendio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e entrerà in vigore con l'adozione del nuovo documento statutario.