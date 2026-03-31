Napoli il Comune cambia Statuto | tagli agli stipendi delle Municipalità 650 euro al mese in meno
Il Comune di Napoli ha approvato il nuovo Statuto dopo 35 anni di inattività. Tra le modifiche previste, i presidenti delle Municipalità vedranno una riduzione di 650 euro al mese nel loro stipendio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e entrerà in vigore con l'adozione del nuovo documento statutario.
Il Comune di Napoli approva il nuovo Statuto dopo 35 anni: i presidenti municipali guadagneranno 650 euro in meno al mese. Confermata l'acqua pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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