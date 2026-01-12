Meno tasse sugli aumenti salariali per rimpinguare gli stipendi lo studio della Uil promuove lo sgravio | da 650 a 750 euro in più

Lo studio della Uil propone uno sgravio fiscale per aumenti salariali derivanti dai rinnovi contrattuali del 2024-2025. Questa misura mira a ridurre le tasse sugli incrementi di stipendio, favorendo un incremento netto tra 650 e 750 euro per circa 850.000 lavoratori lombardi, pari al 23% del settore privato. L’obiettivo è migliorare il potere d’acquisto dei dipendenti attraverso una detassazione al 5% sugli aumenti salariali.

Milano, 12 gennaio 2026 – Da un minimo di 750mila fino a un massimo di 850mila lavoratori lombardi, circa il 23% dei dipendenti nel settore privato, beneficeranno della detassazione degli aumenti salariali derivanti dai rinnovi dei Contratti collettivi nazionali siglati tra il 2024 e il 2025, attraverso l’imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi. Il beneficio medio annuo stimato è pari a circa 680 euro per i lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 28mila euro e circa 750 euro per i lavoratori con redditi compresi tra 28mila e 33mila euro. Un’agevolazione, introdotta nella legge di Bilancio 2026, promossa dalla Uil Milano e Lombardia, che sulla base della relazione tecnica della Manovra ha realizzato una stima sul bacino di lavoratori coinvolti provincia per provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

