napoli ecco quando rientrano tutti i nazionali a castel volturno

A Castel Volturno, il Napoli ha ripreso gli allenamenti con una doppia sessione, in vista della ripresa delle competizioni. Tutti i giocatori nazionali sono rientrati nel ritiro e si sono presentati sul campo. La squadra si prepara a continuare la preparazione atletica e tattica in vista delle prossime partite ufficiali.

Il Napoli riparte da Castel Volturno con una doppia seduta. Ma il gruppo sarà ancora parziale. La sosta per le nazionali continua infatti a condizionare i numeri a disposizione di Antonio Conte, che aspetta il rientro progressivo dei suoi uomini nei prossimi giorni. A fare il punto è il Corriere dello Sport, che ricostruisce il calendario dei ritorni al Training Center. I primi a rivedersi saranno Elmas e Lobotka, già fuori dal percorso playoff verso il Mondiale. Il primo è stato eliminato dalla Danimarca di Hojlund. Il secondo ha perso contro il Kosovo di Rrahmani, che oggi seguirà da spettatore la finale di Pristina contro la Turchia. Da domani, invece, il gruppo comincerà a riempirsi di nuovo in modo più consistente. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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