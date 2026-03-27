Inter Roma quando rientrano i Nazionali? È allarme per Chivu

Questa settimana l’Inter ha svolto gli ultimi allenamenti prima delle prossime partite, con una squadra che si presenta con alcuni nazionali assenti. La società ha comunicato che i giocatori coinvolti con le rispettive nazionali rientreranno nel gruppo a breve. Tra gli allenamenti, si è notato un focus particolare sulla condizione fisica, mentre si attende il ritorno di alcuni elementi chiave.

Settimana di lavoro intenso ma a ranghi ridotti alla Pinetina, dove l’ Inter sta portando a termine l’ultimo ciclo di allenamenti. La sosta per le Nazionali ha letteralmente svuotato il centro sportivo nerazzurro, sottraendo a Cristian Chivu ben 12 elementi chiave. Tra gli italiani, Bastoni, Barella, Dimarco, Frattesi e il giovane Pio Esposito, fino agli stranieri come Calhanoglu, Thuram e i difensori Dumfries e Akanji, il tecnico romeno ha dovuto ridisegnare le sedute quotidiane per mantenere alta la tensione agonistica. Nonostante le assenze illustri, il resto del gruppo ha continuato a correre sotto lo sguardo attento dello staff tecnico. Per sopperire alla mancanza di titolari e garantire esercitazioni tattiche efficaci, Chivu ha attinto a piene mani dal vivaio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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