Sapienza trionfa con 5,7 milioni | 10 progetti di eccellenza e ricerca

La vittoria di un finanziamento da 5,7 milioni di euro alla Sapienza di Roma deriva dalla selezione di dieci progetti innovativi. La somma permette di supportare ricercatori impegnati in studi di alto livello. Tra le iniziative finanziate ci sono ricerche nelle scienze umane e nelle tecnologie avanzate. La decisione ha coinvolto un comitato di valutazione che ha premiato l’eccellenza e l’originalità delle proposte presentate. La fase di implementazione è già in corso.

La Sapienza di Roma ha vinto un bando da 5,7 milioni di euro per finanziare 10 ricercatori e progetti di eccellenza. L'ateneo romano si è aggiudicato due bandi nell'ambito del programma MSCA, che permetteranno di reclutare nuovi talenti e consolidare collaborazioni internazionali. I progetti finanziati spaziano dalla storia alla psicologia, con un forte accento sulla transdisciplinarietà e la mobilità dei ricercatori. Questa vittoria arriva in un momento cruciale per la ricerca accademica italiana, dimostrando la capacità della Sapienza di attrarre finanziamenti europei grazie a progetti di eccellenza.