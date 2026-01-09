Studenti investiti da un bus una 14enne perde parte di una gamba | l' incidente all’uscita dalla scuola nel Vicentino

Una ragazza di 14 anni, residente a Longare (Vicenza), è stata investita da un bus all’uscita da scuola ieri pomeriggio. Le sue condizioni sono attualmente considerate gravi, dopo l’incidente avvenuto nel Vicentino. La dinamica e le cause dell’accaduto sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Rimangono gravi le condizioni della 14enne residente a Longare (Vicenza) investita da un bus all'uscita da scuola ieri pomeriggio. Ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, a causa dell'entità delle ferite ha dovuto subire l'amputazione di una parte della gamba sinistra. L'incidente è accaduto all'esterno dell'istituto Masotto di Noventa Vicentina.

