Napoli 14enne accoltellato alla gamba | denunciati due minorenni

Due minorenni sono stati denunciati dopo che un 14enne è stato accoltellato alla gamba in un'istituto scolastico di Napoli. Secondo quanto riferito, uno dei giovani avrebbe invitato il ragazzo a uscire dall'aula con un pretesto, e dopo aver tentennato, si sarebbe recato con lui e un altro compagno in bagno. L'episodio si è verificato nel quartiere di Scampia.

Con un pretesto gli ha chiesto di uscire dall'aula e di seguirlo, il 14enne ha tentennato e poi, è andato con il compagno di scuola, dell'istituto Pontano a Scampia, Napoli, fino in bagno. Lì, ad aspettarlo, c'era un gruppo di ragazzini di un' altra classe. Lo hanno accerchiato e poi uno di loro, 17enne, ha estratto dalla tasca un coltello. Prima ha minacciato di colpirlo, poi lo ha accoltellato alla gamba. Il ragazzo è caduto a terra, la dirigente scolastica ha chiesto subito aiuto e ha indicato ai carabinieri il nome dell'autore dell'ennesimo accoltellamento in una scuola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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