Donna ferita da un monopattino a Napoli denunciati due minorenni

Due minorenni napoletani sono stati denunciati per aver causato il ferimento di una donna di 67 anni, colpita alla testa e alla spalla da un monopattino caduto da circa 7-8 metri. L’incidente è avvenuto venerdì scorso in zona Fuorigrotta, vicino allo stadio Maradona. L'episodio ha suscitato attenzione sulla sicurezza degli utenti di monopattini elettrici in città.

Sono due minorenni napoletani i responsabili del ferimento di una donna di 67 anni colpita alla testa e alla spalla da un monopattino caduto da un'altezza di 7-8 metri venerdì scorso, in un'area non lontana dallo stadio Maradona, nel quartiere Fuorigrotta. Dai primi accertamenti della Polizia è emerso che monopattino è precipitato dal parcheggio di un edificio soprastante. Le indagini e l'analisi delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di individuare i due ragazzi: dalle immagini si vedono i due a volto scoperto che, dopo aver lanciato il monopattino, fuggono in sella ad un motorino.

