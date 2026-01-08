Rissa a scuola | 14enne accoltellato dal compagno durante la ricreazione

Durante la ricreazione all’Itis Cannizzaro di Rho, un episodio di violenza ha coinvolto due studenti, con un 14enne ferito da un coltello dal suo compagno. L’incidente ha generato apprensione tra studenti e staff scolastico. La vicenda è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, che stanno valutando le cause e le eventuali responsabilità.

