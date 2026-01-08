Rissa a scuola | 14enne accoltellato dal compagno durante la ricreazione
Durante la ricreazione all’Itis Cannizzaro di Rho, un episodio di violenza ha coinvolto due studenti, con un 14enne ferito da un coltello dal suo compagno. L’incidente ha generato apprensione tra studenti e staff scolastico. La vicenda è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, che stanno valutando le cause e le eventuali responsabilità.
Una lita durante la ricreazione degenerata in rissa. Momenti di paura all'Itis Cannizzaro, di Rho, nell’hinterland nord-ovest di Milano. Protagonisti due ragazzi di 14 e 15 anni, entrambi d origine egiziana.L'aggressioneTutto è accaduto al rientro dalla vacanze di Natale, nella giornata di. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Rissa a scuola, 14enne ferito al volto con un coltello da un compagno
Leggi anche: Alunno spinto durante la ricreazione riporta frattura al braccio: il Tribunale condanna la scuola a risarcire quasi 9mila euro per mancata vigilanza
Rissa a scuola, 14enne ferito al volto con un coltello da un compagno - È successo all'Itis Cannizzaro di Rho durante la ricreazione di mercoledì 7 gennaio, primo giorno dopo le vacanze di Natale ... milanotoday.it
La befana scende dalla scuola in piazza Monumento a Termoli. #termoli #molise - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.