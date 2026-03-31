Napoli | 14enne accoltellato a scuola denunciati due coetanei

I carabinieri di Napoli Scampia sono intervenuti ieri pomeriggio in seguito a un episodio avvenuto in una scuola del quartiere, dove un ragazzo di 14 anni è stato colpito con un coltello. Due coetanei sono stati denunciati per aver partecipato all’aggressione. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

NAPOLI, 31 MARZO 2026 – I carabinieri di Napoli Scampia sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 15 presso l’istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri”, in viale della Resistenza, a seguito della segnalazione della dirigente scolastica riguardante un alunno ferito da arma bianca a una gamba. Gli accertamenti, resi complessi dal forte stato di ansia e paura della vittima, sono stati condotti anche grazie alla collaborazione della dirigente, consentendo ai militari di ricostruire l’accaduto. Secondo quanto emerso, poco prima dell’aggressione un 17enne, insieme ad altri coetanei, avrebbe convinto con un pretesto un 14enne a recarsi nei bagni dell’istituto. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Napoli: 14enne accoltellato a scuola, denunciati due coetanei Articoli correlati Napoli, 14enne accoltellato a scuola: denunciati due minorenniI carabinieri di Napoli Scampia sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 15 presso l’istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri“, in... Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori(Adnkronos) – Un 14enne è stato accoltellato nel bagno di una scuola nel quartiere Scampia a Napoli: denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori; Napoli, 14enne accoltellato nel bagno a scuola: denunciati due minori; Napoli, 14enne accoltellato a scuola: denunciati due minorenni; Napoli, quattordicenne accoltellato dai compagni nel bagno della scuola a Scampia. Napoli, 14enne accoltellato nel bagno a scuola: denunciati due minoriUn 17enne in compagnia di altri ragazzi avrebbe con una scusa fatto andare il 14enne nei bagni della scuola dove avrebbe tirato fuori un coltello mimando più volte di colpire il minore -vittima di ... tg24.sky.it La questione Lukaku apre (come di consueto) a nuove suggestioni, ipotesi e voci riguardanti l'estate. Il mancato rientro a Napoli e questo braccio di ferro con la società non lascia presagire sicuramente nulla di buono, ma forse oggi è ancora troppo presto per - facebook.com facebook La Gazzetta sul rientro di Leao verso il Napoli: "Milan, arrivo" x.com