Due domeniche sono state dedicate a eventi che hanno unito benessere, arte e natura. Durante le giornate, i partecipanti hanno potuto praticare attività corporee, assistere a performance, fare passeggiate e gustare un menù a base di piatti vegetali. È stata inoltre proposta una sessione di sauna come rito di rilassamento e cura di sé.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Due domeniche dedicate al benessere e all’arte in natura, con pratiche corporee, momenti performativi, cammino, degustazione di un ottimo menù a base vegetale e il rituale della sauna. Abbiamo chiamato queste giornate Naminokori, dal giapponese “la traccia che le onde lasciano sulla sabbia”, a descrivere una giornata dedicata alla bellezza sottile e allo stare bene grazie alla pratica di un’alimentazione equilibrata, del godimento del paesaggio e del training in natura. L’attività è aperta a tutti, senza alcuna distinzione di età, livello di preparazione fisica o ambito professionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Naminokori: una giornata di benessere, arte e cura di sé

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