Arte e cultura una nuova cura italiana per la salute mentale Il neuropsicologo Gabriele Zanardi | L’arte offre al cervello uno spazio protetto in cui rallentare rimettere in ordine e creare nuove connessioni

Il governo italiano ha firmato un accordo tra Cultura e Salute per usare l’arte come terapia. L’obiettivo è far sì che musei, teatri e concerti diventino parte delle cure per la salute mentale. Il neuropsicologo Gabriele Zanardi spiega che l’arte aiuta il cervello a rallentare, riorganizzarsi e creare nuove connessioni. Ora si lavora per rendere questa pratica accessibile a tutti come parte di un percorso di benessere.

È di pochi giorni fa la notizia di un Protocollo d’intesa tra il Ministero della Cultura e il Ministero della Salute, che vuole dare il via libera alle «prescrizioni» dell’arte che cura. Un nuovo Protocollo per «curarsi» con la bellezza «Le opere d’arte, quelle letterarie e cinematografiche, la musica, gli spettacoli teatrali, le attività nei musei e quelle nei parchi archeologici: la cultura è una risorsa viva e fruirne incide positivamente sul benessere del singolo individuo, con effetti concreti dimostrati in termini di miglioramento della qualità della vita», ha affermato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni in occasione del passaggio del Protocollo MiC-Salute in Conferenza Stato-Regioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

