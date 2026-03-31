Mutui in crescita nel casertano richieste medie di 125mila euro Boom del variabile

Nel territorio di Caserta, il mercato dei mutui registra un aumento, con richieste medie di circa 125 mila euro. Si osserva un incremento anche nel numero di contratti stipulati, mentre cresce l’interesse per le forme di finanziamento a tasso variabile. I dati provengono da un’analisi condotta da un osservatorio dedicato al settore.

Nel Casertano aumenta l’importo dei finanziamenti e cambia la scelta dei tassi: meno surroghe e più giovani tra i richiedenti Il mercato dei mutui apre il 2026 con segnali di crescita anche nel territorio di Caserta. Secondo l’Osservatorio realizzato da Facile.it e Mutui.it, nei primi due mesi dell’anno l’importo medio richiesto nella provincia casertana ha raggiunto i 125.931 euro, confermando un trend positivo rispetto al 2025. Il dato si inserisce in un contesto regionale in crescita, dove la media campana si attesta a 137.942 euro (+3% su base annua), con un aumento anche del valore medio degli immobili, salito a oltre 208mila euro. Caserta si colloca così al terzo posto in Campania per importo medio richiesto, dietro Napoli e Salerno, ma davanti ad Avellino e Benevento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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