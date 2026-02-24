Crescita inclusione e talenti 125mila euro per il tempo integrato nelle scuole dell' Area Nord

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord e il Comune di Mirandola ricevono 125mila euro per il progetto di integrazione scolastica, causato dall’assegnazione di fondi regionali destinati alle scuole. L’obiettivo è rafforzare l’inclusione e valorizzare i talenti degli studenti, con interventi concreti nelle scuole dell’Area Nord. La somma servirà a potenziare le attività di supporto e integrazione, coinvolgendo insegnanti e famiglie. Le risorse saranno utilizzate già a partire dal prossimo semestre.