Mutui in Emilia-Romagna a gennaio 2026 si chiedono in media 149 mila e 700 euro
A gennaio 2026, in Emilia-Romagna, le famiglie chiedono in media 149.700 euro di mutuo. Questa cifra mostra che le richieste restano elevate, anche dopo un anno di mercato stabile. Le banche continuano a ricevere molte domande di finanziamento, soprattutto per l’acquisto di case. I dati arrivano dall’Osservatorio di MutuiOnline, che monitora le tendenze del settore.
Il 2026 del mercato dei mutui sembra essersi aperto così come si era concluso il 2025. Secondo i dati dell'Osservatorio di MutuiOnline.it, il TAN medio dei mutui a 20 e 30 anni a tasso fisso si conferma in leggera crescita, con il valore che nel primo mese dell'anno tocca il 3,43% (media di offerte standard e green), mentre il variabile si mantiene stabile al 2,65%, confermandosi l'opzione oggi più conveniente. A gennaio, infatti, la forbice tra le due tipologie di finanziamento si è aperta ulteriormente a favore del variabile, arrivando a 78 punti base in media: ciò significa che, considerando un mutuo a 20 anni da 140.
Chi spende 100 mila euro e chi 700 mila: quanto costano Natale e Capodanno nelle città della Romagna
Il periodo natalizio nelle città della Romagna si distingue per luminarie spettacolari, eventi e mercatini suggestivi, trasformando il Natale in un'occasione di grande valore economico.
Più di 4 lavoratori su 10 in Emilia-Romagna hanno una retribuzione sotto i 20 mila euro (lordi) all'anno
In Emilia-Romagna, oltre il 40% dei lavoratori percepisce meno di 20.
