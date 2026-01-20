Mutui nel 2025 richiesta media cresciuta del 3%

Nel 2025 si registra una crescita del 3% nella richiesta media di mutui, segnalando un andamento positivo del mercato. Secondo l’osservatorio congiunto Facile, i principali indicatori evidenziano un incremento che riflette una maggiore fiducia da parte dei consumatori nel settore dei finanziamenti immobiliari. Questi dati offrono un quadro aggiornato delle tendenze e delle dinamiche del mercato dei mutui nel corso dell’anno.

(Adnkronos) – Il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei mutui, dato certificato dall’aumento dei principali indicatori, come emerso dall’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, a partire dall’importo medio richiesto dagli aspiranti mutuatari, cresciuto del 3% su base annua e arrivato a 138.538 euro. Positivi anche i dati legati ai più giovani che,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

