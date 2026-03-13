Arisa torna a Caserta | concerto al Belvedere di San Leucio

Il 15 luglio 2026, Arisa terrà un concerto al Belvedere di San Leucio a Caserta. Si tratta dell’unica tappa campana del suo tour estivo, che vedrà la cantante esibirsi in questa location. L’evento è stato annunciato come una delle tappe principali del suo programma musicale per la stagione. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente.

Arisa sarà protagonista di un concerto esclusivo al Belvedere di San Leucio il 15 luglio 2026, unica tappa campana del suo tour estivo. I biglietti saranno disponibili dal 13 marzo su Ticketone, Go2 e nei punti vendita autorizzati. Il tour estivo toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia, tra piazze e teatri all’aperto: da Piacenza a Bard, da Cervia a Sampeyre, fino a Vicenza, Aquileia e Macerata. La data di Caserta si inserisce nel calendario della rassegna Belvedere Session, che prevede anche i live di Niccolò Fabi il 13 giugno e di Eddie Brock il 7 luglio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

