museo dei bambini al pilastro le prime gettate di cemento con la scorta della polizia

Al Pilastro, questa mattina, le betoniere sono state accompagnate da un consistente spiegamento di forze di polizia prima di iniziare le operazioni di getto del cemento. Le macchine hanno iniziato a versare il materiale per le fondamenta del Museo dei Bambini, che si trova nel quartiere. La presenza delle forze dell’ordine ha accompagnato l’intera fase di avvio dei lavori.

Bologna, 31 marzo 2026 – Al Pilastro, scortate da un ingente dispositivo di polizia, sono arrivate questa mattina le betoniere, per iniziare le gettate di cemento per realizzare le fondamenta del Museo dei Bambini. All’arrivo degli operai è subito scattata una “chiamata alle armi“ degli attivisti no MuBa: una quindicina sono in presidio al parco Mitilini, Moneta e Stefanini. La situazione è al momento tranquilla, gli attivisti si sono limitati a delle “battiture” alle barriere del cantiere e i lavori per il momento vanno avanti. Continua così la mobilitazione contro il progetto da sei milioni e mezzo di euro tra contrasti politici,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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