Museo dei bambini al Pilastro linea dura del Comune | Nessun dialogo con chi distrugge un cantiere pubblico

Il Comune di Bologna ha annunciato che non intende avviare dialoghi con gli attivisti che hanno bloccato e danneggiato il cantiere di Futura, il Museo dei bambini al Pilastro. La decisione arriva in seguito agli atti di vandalismo e alle azioni di blocco che hanno impedito lo sviluppo del progetto pubblico. La posizione ufficiale è quella di non trattare con chi utilizza la violenza per ostacolare lavori pubblici.

Bologna, 27 febbraio 2026 – Linea dura del Comune contro gli attivisti che hanno bloccato e devastato il cantiere di Futura, Museo dei bambini al Pilastro: "Non dialogheremo con chi in maniera violenta impedisce a un cantiere pubblico di potersi sviluppare". L'assessore alla Scuola Daniele Ara torna sul tema dei lavori al Pilastro per il Museo dei bambini. Le parole di Ara a Palazzo d'Accursio: salta la protesta degli attivisti Daniele Ara, assessore alla Scuola, a Palazzo d'Accursio Il Comune conferma quanto detto nei giorni scorsi e quindi il progetto andrà avanti, nonostante la protesta di Mubasta nei pressi del cantiere. "Le richieste d'incontro sono continuate in questi giorni, ma io non ricevo chi blocca dei cantieri pubblici.