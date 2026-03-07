Piantedosi a Bologna | Proteste al Pilastro per il Museo dei bambini? La polizia serve altrove Oggi il corteo

Oggi a Bologna si è svolto un corteo nel quartiere Pilastro, dove alcuni manifestanti hanno preso parte a proteste contro il progetto del Museo dei bambini promosso dal Comune. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire, mentre i partecipanti hanno sfilato tra tensioni e cori. Piantedosi ha commentato che le forze dell’ordine sono impiegate in altre zone e non sono state mobilitate per questa protesta.

Bologna, 7 marzo 2026 – "Le proteste e i disordini per il museo dei bambini, progetto del Comune, al Pilastro di Bologna sono una sorta di nemesi, in questa città per troppo tempo si sono sostenuti progetti che vengono dal basso", queste le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riguardo al progetto del Museo dei bambini al Pilastro. “Non è possibile immaginare che ciò che è stato deciso nei luoghi stabiliti venga contestato”, anche “da gruppi organizzati che vengono da fuori. Mi auguro che la vicenda non si protragga oltre”. Prima del corteo del pomeriggio organizzato dal comitato Mubasta e dal fronte del ‘no’ alla realizzazione del Museo, in mattinata ha avuto luogo “ una passeggiata di confronto civile ” pensata dal comitato MuVet e da chi è favorevole al progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piantedosi a Bologna: “Proteste al Pilastro per il Museo dei bambini? La polizia serve altrove”. Oggi il corteo Alberi tagliati al Museo dei bambini. La protesta dal Pilastro al Comune: "Vogliamo incontrare il sindaco"Le motoseghe si sono accese poco dopo l’alba, svegliando il Pilastro per il taglio di cinque alberi (dovevano essere ’solo’ quattro, ma ne è stato... Protesta contro il museo dei Bambini al Pilastro, attivista su un alberoBologna, 25 febbraio 2026 – Un attivista di Extinction Rebellion, approfittando di un attimo in cui gli operai avevano lasciato aperto il cantiere,... Aggiornamenti e notizie su Piantedosi a Bologna Proteste al.... Argomenti discussi: De Pascale alla Manifattura delle Idee: Le Regioni siano protagoniste sulla sicurezza | VIDEO. Sicurezza, Piantedosi: no rischio terrorismo ma massima allertaBologna, 7 mar. (askanews) – Al momento no, non c’è rischio terrorismo legato ai conflitti in Iran, ma ogni qualvolta viviamo situazioni internazionali di questo tipo dobbiamo sempre porci il probl ... askanews.it Nordio e Piantedosi oggi a Bologna: rischio proteste tra giustizia e CprAttesi in mattinata all’hotel Savoia per un’iniziativa per il Sì al referendum. Potere al Popolo ha organizzato una manifestazione ... bologna.repubblica.it