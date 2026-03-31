Musei palazzi e teatri | otto milioni per quindici Comuni

Otto milioni di euro sono stati destinati a quindici Comuni della regione, tutti situati in aree interne. Le risorse finanzieranno interventi in musei, palazzi e teatri, con l’obiettivo di sostenere l’occupazione nel settore culturale e turistico. I fondi sono destinati anche a promuovere lo sviluppo economico e a valorizzare i territori attraverso la loro bellezza, offrendo nuove opportunità ai giovani.

Otto milioni di euro per quindici Comuni, tutti territori interni della regione. Sono risorse che creeranno lavoro, legato alla cultura e al turismo, ma anche allo sviluppo economico e alle grandi opportunità che dobbiamo dare con la bellezza dei nostri territori ai giovani". A dirlo, ieri mattina ad Urbino, Francesco Baldelli, assessore regionale alle infrastrutture e ai lavori pubblici, che ha presentato i progetti rientrati nel bando dedicato alla riqualificazione degli spazi pubblici (edizioni 2025 e 2026) nel programma ‘ Infrastrutture Marche 2032 ’. Da nord a sud delle Marche, ecco idee che permetteranno di dare un uso e un volto nuovo a luoghi storici e al centro delle comunità, dai teatri fino agli hub multimediali: questo anche grazie alla sinergia dei sindaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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