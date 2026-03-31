Musei di Brera chiusi a Pasqua e Pasquetta per protesta Cosa c’entra la lezione di fitness dell’influencer Isaac Boots tra i libri antichi

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, i musei della zona di Brera resteranno chiusi in segno di protesta, in seguito alla mancata firma di accordi tra le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le organizzazioni sindacali coinvolte. Non si terranno aperture straordinarie né durante i giorni festivi né nelle giornate successive. La decisione riguarda i musei che comprendono la Pinacoteca, la Biblioteca Braidense, il Cenacolo e il MNAD.

Nonostante l'afflusso di turisti per le festività primaverili, le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le organizzazioni sindacali della Grande Brera (Pinacoteca, Biblioteca Braidense, Cenacolo e MNAD) non firmeranno accordi per le aperture festive dei Musei. Porte chiuse, dunque, a Pasqua, Pasquetta e Primo Maggio. "Decisione sofferta ma necessaria", dicono Fp Cgil e Uilpa milanesi. "Il Direttore della Grande Brera, nonostante la mediazione della Prefettura di Milano, non ha ascoltato il personale dipendente e i suoi rappresentanti, che chiedono il rispetto degli accordi sindacali vigenti sulle aperture dei Musei; in particolare di Palazzo Citterio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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