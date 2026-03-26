Fitness e balletti tra i libri antichi | la Brera affittata al trainer Isaac Boots scatena la bufera

Nella Biblioteca Braidense di Milano si è svolto un evento che ha attirato l'attenzione: un'ora di allenamento fitness condotta dall'influencer e ballerino di Broadway Isaac Boots, in collaborazione con il brand Irene Forte. La partecipazione si è svolta all’interno di uno dei luoghi storici e di rilievo culturale della città, suscitando reazioni e dibattiti sulla modalità di utilizzo di spazi pubblici e storici per attività commerciali e di intrattenimento.

Il tempio della cultura trasformato in una palestra per un influencer da 600mila follower: scoppia il caso a Milano mentre il direttore di Brera si difende: "Lo fa anche il Louvre" Alla Braidense, martedì mattina, si è svolto un allenamento di “dance cardio” denominato “Torch'd Workout”, ideato dallo stesso Isaac Boots, riservato ad amici e influencer. La sessione è stata ripresa da alcuni video ripostati dal trainer sui suoi canali social e non è passata inosservata. Immediata, o quasi, la divisione in blocchi contrapposti. Chi sostiene che non vi sia niente di male nell'aumentare un po' i ricavi delle strutture museali e artistiche, chi grida all'abominio per come vengono trattate le strutture medesime. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Fitness e balletti tra i libri antichi: la Brera "affittata" al trainer Isaac Boots scatena la bufera Articoli correlati I migliori smartwatch fitness, per allenarsi con un personal trainer al polsoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Isaac Del Toro si scatena al traguardo volante! I secondi guadagnati alla Tirreno-Adriatico e al nuova classificaLa terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026 non proponeva difficoltà altimetriche di rilievo ed era stata pensata appositamente per offrire una...