Multinazionale Corradi Pd | Frutto di un lavoro di squadra

Il sindaco di Bondeno ha annunciato l’arrivo di una multinazionale nel territorio, suscitando discussioni sul futuro industriale della zona. La notizia ha riacceso il dibattito sulle origini dello sviluppo economico locale e sulle implicazioni di questa nuova presenza aziendale. La comunicazione è stata accompagnata da dichiarazioni ufficiali che evidenziano la collaborazione tra diverse realtà coinvolte nel progetto.

L’annuncio del sindaco Simone Saletti dell’arrivo di una nuova realtà multinazionale nel territorio di Bondeno riaccende il dibattito sulle radici dello sviluppo industriale. A intervenire sulla vicenda è Tommaso Corradi (foto), segretario comunale del Pd e capogruppo in consiglio comunale, che tiene a ricostruire il percorso amministrativo e politico che ha reso possibile l’attrattività dell’area. Secondo Corradi, l’opportunità odierna non nasce dal nulla, ma è il frutto di un lavoro iniziato oltre tre anni fa. "Era la fine del 2020 quando, grazie all’intuizione di Moreno Po, partimmo con l’idea di candidare alcune aree di Bondeno all’interno della nuova Zona Logistica Semplificata (ZLS) promossa dalla Regione – ricorda –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Multinazionale, Corradi (Pd): "Frutto di un lavoro di squadra" Articoli correlati Olimpiadi 2026, Gios: “Oro staffetta mista short track frutto di un lavoro di squadra”(LaPresse) Il presidente della Federghiaccio, Andrea Gios, non ha nascosto la sua emozione subito dopo l’oro della staffetta mista di short track ai... Leggi anche: Leao cerca gol decisivi: lavoro durissimo per il Milan con i consigli di Corradi