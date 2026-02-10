Olimpiadi 2026 Gios | Oro staffetta mista short track frutto di un lavoro di squadra

Dopo aver vinto l’oro nella staffetta mista di short track ai Giochi di Milano Cortina, Andrea Gios, presidente della Federghiaccio, ha detto di essere molto emozionato. Il risultato, ha spiegato, arriva grazie a un lavoro di squadra durato anni. Gios ha anche sottolineato che questa medaglia rappresenta il successo di molti atleti e tecnici che hanno creduto in quel progetto. La soddisfazione per il traguardo conquistato è evidente tra gli sportivi italiani.

(LaPresse) Il presidente della Federghiaccio, Andrea Gios, non ha nascosto la sua emozione subito dopo l’oro della staffetta mista di short track ai Giochi di Milano Cortina. Parlando da Casa Italia a Cortina, Gios ha elogiato il lavoro di squadra che ha portato alla storica vittoria alle Olimpiadi, sottolineando il grande lavoro di un gruppo di sei atleti che hanno dato vita a una prestazione straordinaria. “È una medaglia strepitosa, il risultato arriva dal lavoro di squadra che dura da lontano”, ha dichiarato Gios, ricordando come gli atleti abbiano dominato la semifinale e la finale. “Sighel ha finito la gara in retromarcia con un vantaggio incredibile”, ha aggiunto, evidenziando l’eccezionale performance di uno dei protagonisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina si sono aperte le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con la prima giornata di short track.

Questa mattina l’Italia ha conquistato il secondo oro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

