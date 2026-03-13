Leao cerca gol decisivi | lavoro durissimo per il Milan con i consigli di Corradi

Rafael Leao si impegna quotidianamente a Milanello con l'obiettivo di migliorare le sue prestazioni e segnare gol decisivi per il Milan. Il giocatore si concentra su allenamenti intensi, seguendo anche i consigli di Corradi, con l’intento di rafforzare la sua capacità realizzativa e contribuire alle sorti della squadra di Allegri.

Leao vuole essere decisivo nella corsa Scudetto per il suo Milan. E' quello che scrive 'La Gazzetta dello Sport': il numero 10 rossonero vuole essere trascinatore e starebbe lavorando più degli altri in queste ultime settimane. Il portoghese starebbe cercando di lasciarli alle spalle del tutto i problemi legati alla pubalgia di cui sta soffrendo in stagione: esercizi fuori e dentro Milanello propedeutici e anche un lavoro specifico sulle conclusioni a rete. LEGGI ANCHE: Estupinan ceduto? Il Milan punta l'esterno a tutta fascia. Occhio al colpo di calciomercato>>> Per lui ci sarebbero pure i consigli di Bernardo Corradi, assistente di Allegri e ex bomber del campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

