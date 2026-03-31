MUBI | i film e le serie in arrivo ad aprile 2026

A aprile 2026, la piattaforma di streaming annuncia l’arrivo di una selezione di film e serie. La lista completa degli titoli previsti è stata resa nota dalla piattaforma stessa. Non sono stati forniti dettagli sui generi o sui contenuti specifici, ma si conoscono le date di uscita di ciascun titolo. La programmazione includerà produzioni originali e pellicole già esistenti.

MUBI ha comunicato la lista di tutti i film e le serie che arriveranno sulla piattaforma di streaming nel mese di aprile 2026. Ecco la lista completa, che vi ricordiamo, potrebbe subire cambiamenti. Nuovi arrivi sul catalogo MUBI ad aprile 2026. 1 aprile: Harry, ti presento Sally. L’Armata Brancaleone. Tutto può accadere a Broadway.. 2 aprile: Hannah Takes the Stairs. 3 aprile: I miei amici indesiderati: parte I – Ultima trasmissione da Mosca . 6 aprile: Les parapluies de cherbourg. Dancer in the Dark. Priscilla – La regina del deserto. Ema.. 10 aprile: Lizard. Fremont. My Father’s Shadow.. 13 aprile: Du côté d’Orouët. 17 aprile: Il vento ci porterà via. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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