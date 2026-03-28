Ad aprile 2026, Prime Video propone un ricco catalogo di nuove serie e film in uscita, senza lasciare spazio alla noia. La piattaforma annuncia diverse novità che spaziano tra generi e stili differenti, offrendo agli utenti una vasta scelta di contenuti da seguire durante il mese. Le anteprime sono state comunicate senza dettagli specifici sui titoli, lasciando spazio alla curiosità degli spettatori.

I titoli, le trame e le date di uscita e di scadenza: da non perdere la stagione finale di The Boys, LOL 6 e La Casa degli Spiriti Aprile non c'è tempo per dormire: è tempo di riscrivere i vecchi proverbi, a giudicare dalla lista di novità in uscita ad aprile 2026 su Prime Video. Tra i titoli più attesi delle prossime settimane ci sono The Boys 5, la stagione finale della serie sui Supes della Vought, ma anche LOL 6 e l'attesissima La Casa degli Spiriti tratta dal romanzo di Isabel Allende. E se non basta, è in uscita il sequel della commedia romantica The Bad Boy and Me, la commedia Balls Up e due serie animate per adulti. Infine. come sempre. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Tutte le nuove serie tv e i film in uscita su Prime Video ad aprile 2026

Articoli correlati

I film e le serie tv da non perdere a San Valentino su Prime VideoLa settimana più romantica dell’anno è iniziata e, su Prime Video, sono numerosi i titoli original a tema.

Le serie tv e i film Prime Video più attesi di febbraio 2026Per chi vuole sempre guardare (in ogni senso) avanti e vuole sapere cosa uscirà a febbraio 2026 su Prime Video, ecco le tre novità più attese del...

5 Serie TV IMPERDIBILI su NETFLIX e PRIME VIDEO! Ti salvo la serata!

Una selezione di notizie su Prime Video

Temi più discussi: 30 serie tv da guardare su Prime Video – Le novità di aprile 2026; Le serie tv e i film Prime Video più attesi di aprile 2026; Prime Video, le uscite di aprile 2026: dal finale di The Boys alla nuova squadra di comici di Lol: chi ride è fuori; La casa degli spiriti ad aprile su Prime Video | Trailer ufficiale.

Tutte le serie tv più attese su Prime Video nel 2026Scopri quali sono tutte le serie tv più attese dagli utenti e dalla critica in arrivo su Prime Video nel 2026. msn.com

OFF CAMPUS | la serie in arrivo dal 13 maggio su Prime VideoScopri tutto sulla serie Off Campus su Prime Video: il teaser trailer, il cast completo e la trama tratta dai romanzi bestseller di Elle Kennedy. universalmovies.it

Tra horror e action, il cruentissimo teen movie di Prime Video è un inno al girl power e alle donne più toste del mondo: le ballerine di danza classica - facebook.com facebook