MrOro d’Oro tra social e TV | il volto mediatico della compravendita di preziosi

Mr. Oro d’Oro è diventato un volto noto tra social e TV, rappresentando il mondo della compravendita di preziosi. Dopo aver lavorato dietro il banco, ora appare sui media come personaggio pubblico, portando alla ribalta il settore dei compro oro, che per molto tempo è rimasto lontano dall’attenzione generale. La sua presenza nei programmi televisivi e sui social ha trasformato la sua immagine pubblica.

Dal banco alla telecamera: la nascita di un personaggio pubblico Per anni il settore dei compro oro è rimasto nascosto, quasi nell’ombra. Un mondo fatto di bilance di precisione, quotazioni aggiornate quotidianamente e trattative spesso riservate. Poi qualcosa è cambiato. Alcuni operatori hanno deciso di esporsi, di raccontare il proprio lavoro, di spiegare cosa significa davvero valutare un gioiello o un lingotto. In questo contesto è emersa la figura di Mr.Oro d’Oro, un imprenditore che ha trasformato la propria attività in un progetto comunicativo capace di unire social network e televisione. Non è solo una questione di visibilità, ma è una scelta strategica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Mr.Oro d’Oro tra social e TV: il volto mediatico della compravendita di preziosi

