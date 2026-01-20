Huawei lancia uno smartwatch da 3.300 euro | ha oro 24 carati e resiste a 150 metri

Huawei presenta il suo nuovo smartwatch di lusso, un modello dal design raffinato e materiali pregiati, tra cui oro 24 carati. Con una resistenza all’acqua fino a 150 metri, combina funzionalità avanzate e eleganza senza tempo. Questo dispositivo si rivolge a un pubblico che cerca un orologio tecnologico di alto livello, capace di unire prestazioni e stile in modo discreto e sofisticato.

Quando si parla di smartwatch di lusso, il confine tra tecnologia e gioielleria diventa sempre più sfumato. Huawei ha deciso di oltrepassare definitivamente questa linea con il Watch Ultimate Royal Gold Edition, un orologio intelligente che costa quanto una piccola automobile e che porta al polso una concentrazione di materiali pregiati degna di un’oreficeria svizzera. Presentato insieme al tablet MatePad 11.5 S e allo smartphone nova 14 Pro, questo dispositivo non è pensato per il consumatore medio. Si rivolge piuttosto a chi considera l’orologio non solo uno strumento, ma un simbolo di status, un oggetto da esibire che deve raccontare qualcosa sul suo proprietario. 🔗 Leggi su Screenworld.it

