Spettacolo ' L' alba del terzo millennio'

In un piccolo paese si organizza una sacra rappresentazione pasquale che dovrebbe culminare in cima all’altura simbolo del Golgota. Qui, due uomini - appesi alle croci che rappresentano quelle dei ladroni - attendono da ore l’arrivo della processione. L’attesa diventa occasione di confronto, confessione, scontro e complicità. Attraverso il dialogo incalzante, comico, affettuoso, tra Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro, la drammaturgia di Pietro De Silva si trasforma in una riflessione teatrale sul presente. Identità, progresso, fede, contraddizioni e speranze del nuovo millennio si intrecciano in una narrazione che alterna comicità e sensibilità. La regia di Magnano San Lio enfatizza la tensione emotiva tra i personaggi, costruendo un’atmosfera intensa e coinvolgente, sorretta dalla maestria dei due interpreti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

