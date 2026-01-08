Patrick Swayze morto il fratello della star di Ghost Sean | aveva 63 anni

Patrick Swayze, morto all’età di 63 anni, è stato colpito dalla perdita del fratello Sean, recentemente scomparso. La famiglia dell’attore e ballerino, noto per ruoli iconici in film come Ghost e Dirty Dancing, affronta un nuovo momento di dolore dopo la perdita prematura di Sean. Questa triste vicenda sottolinea il forte legame familiare e il percorso di vita segnato da eventi difficili per Swayze.

Dopo la scomparsa prematura della star di Dirty Dancing e Point Break nel 2009, un altro lutto per la famiglia dell'attore e ballerino. Il fratello minore di Patrick Swayze, Sean Swayze, 63 anni, è scomparso lo scorso 15 dicembre a Los Angeles ma la notizia è stata resa ripresa dai media soltanto nelle ultime ore. Ad annunciare la morte di Swayze Jr. è stato il magazine People. A circa diciassette anni dalla morte prematura di Patrick Swayze, la famiglia dell'attore di Hollywood deve affrontare un altro lutto in famiglia. Patrick aveva due fratelli minori, Sean e Don Swayze, quest'ultimo collega attore del fratello più famoso.

