È scomparso a 94 anni Bruno Contrada, ex numero tre del SISDE e dirigente generale della Polizia di Stato. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto vari ruoli nelle forze dell'ordine, iniziando come investigatore. La sua attività si è concentrata principalmente nel contrasto alla mafia a Palermo, dove ha lavorato per molti anni. La sua morte rappresenta la fine di un lungo percorso nel settore della sicurezza.

Contrada ha ricoperto diversi ruoli nelle forze dell'ordine iniziando come investigatore della Squadra Mobile e passando successivamente alla Criminalpol, per poi raggiungere i piani alti della SISDE, Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica L’ex dirigente della Polizia di Stat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Bruno Contrada, morto a 94 anni l’ex numero 3 del SISDE contro la mafia a Palermo e dirigente generale della Polizia di Stato

E' morto Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e numero tre del SisdeE' morto a Palermo l'ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde Bruno Contrada, 94 anni.

Morto Bruno Contrada, ex numero tre del Sisde aveva 94 anni(Adnkronos) – E' morto Bruno Contrada, l'ex dirigente di Polizia ed ex numero tre del Sisde.

