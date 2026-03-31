Morte Domenico oggi dal gip la difesa dei chirurghi | Ci fu l' ok al trapianto

Oggi si è svolto un interrogatorio davanti al giudice delle indagini preliminari in merito alla morte di Domenico. La difesa dei chirurghi ha affermato che c’è stato il consenso al trapianto, e sono stati discussi l’orario dell’espianto, effettuato in anticipo rispetto alle procedure standard, la gestione post operatoria e i rapporti con i genitori del bambino.

L'orario dell’espianto sul corpo del piccolo Domenico, eseguito in maniera anticipata; la gestione post operatoria ma anche il rapporto con i genitori del piccolo paziente. Fino a tutta la gestione del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli. Sono i principali nodi che il chirurgo Guido Oppido dovrà affrontare nel corso dell’interrogatorio davanti al gip. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morte Domenico, oggi dal gip la difesa dei chirurghi: "Ci fu l'ok al trapianto" Articoli correlati Domenico Caliendo, oggi dal gip la difesa dei chirurghi: «Ci fu l?ok al trapianto»L’appuntamento è per oggi per quello che appare un giorno molto importante per gli snodi giudiziari della vicenda legata alla morte del piccolo... La morte del piccolo Domenico: “Documentazione incompleta dal Monaldi sul trapianto"AGI - La documentazione rilasciata dal Monaldi risulta "incompleta", secondo quanto riferisce all'AGI l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Domenico morto a Napoli, la lettera e le accuse al Monaldi: Ignorano risarcimento; Il legale della famiglia di Domenico: 'Monaldi disposto a un incontro per eventuale accordo'; Morte di Domenico, l'ora del trapianto nelle relazioni della Polstrada sull'arrivo del cuore al Monaldi; Bimbo Napoli, famiglia: da Monaldi silenzio su risarcimento. Ospedale: stiamo valutando. Morte Domenico Caliendo, medici indagati in procura | L’avvocato: Stupito che parlinoIl caso di Domenico Caliendo stamane a Storie Italiane con le parole dell'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi: cosa ha detto ... ilsussidiario.net La morte di Domenico, al via interrogatori di Oppido e della sua vice. In corso quello di Emma Bergonzoni, poi il primario #ANSA x.com MORTE DEL PICCOLO DOMENICO, FICO: "LA REGIONE POTREBBE COSTITUIRSI PARTE CIVILE" - L'avvocato della famiglia Caliendo: "Chiederemo al Monaldi risarcimenti per dieci milioni di euro per la morte di altri tre bambini" facebook