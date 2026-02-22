La morte del piccolo Domenico | Documentazione incompleta dal Monaldi sul trapianto

Il mancato invio di documentazione completa sul trapianto ha causato la morte di Domenico, un bambino di due anni. L’avvocato della famiglia denuncia che il Monaldi non ha fornito tutte le informazioni necessarie sulla procedura eseguita il 23 dicembre. La famiglia ha richiesto chiarimenti e si aspetta che venga chiarito cosa sia realmente successo. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle pratiche mediche e sulla trasparenza delle strutture sanitarie. La procura ha avviato approfondimenti sulla vicenda.

© Agi.it - La morte del piccolo Domenico: “Documentazione incompleta dal Monaldi sul trapianto"

AGI - La documentazione rilasciata dal Monaldi risulta "incompleta", secondo quanto riferisce all'AGI l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino di due anni, morto ieri, dopo aver subito un trapianto di cuore danneggiato il 23 dicembre scorso. "Manca il diario di profusione dal quale si desume il momento esatto dell' espianto del cuore ", spiega, aggiungendo che dalle carte consegnate alla mamma del bambino, oltre ad alcune incongruenze negli audit, emerge che "non è menzionato nella cartella clinica nessun "ok cuore". "Inoltre è priva di riferimenti orari ", conclude. 🔗 Leggi su Agi.it Morte del piccolo Domenico, parla il legale della famiglia: "Da Monaldi cartella clinica incompleta"Il legale della famiglia di Domenico denuncia che l'ospedale Monaldi ha fornito una cartella clinica incompleta. Morte del piccolo Domenico, l’avvocato della famiglia: “Cartella clinica incompleta”L’avvocato della famiglia di Domenico denuncia che la cartella clinica è incompleta, causando ritardi nelle indagini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morte del piccolo Domenico a Napoli. P. Tortorella (cappellano Monaldi): È morto tra le lacrime dei genitori e dei medici, la testimonianza della madre è un seme di speranza; Morte del piccolo Domenico, si aggrava la posizione degli indagati: sequestrati anche i cellulari; La morte del bimbo di Napoli, quell'errore indicibile e il dovere che ci resta: fare in modo che non possa accadere più; Il piccolo Domenico è morto. La mamma: Voglio giustizia, voglio tutta la verità. La morte del piccolo Domenico: il dolore di mamme, bambini e semplici cittadini di fronte al MonaldiContinua l'omaggio davanti alla struttura sanitaria del capoluogo campano, dove ieri è morto il piccolo di due anni a cui è stato trapiantato un cuore congelato ... msn.com Morte del piccolo Domenico, l’avvocato della famiglia: Cartella clinica incompletaNapoli, 22 febbraio 2026 – Prosegue anche oggi l’attività investigativa dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico, spentosi ieri all'ospedale Monaldi. I militari sono tornati nella stru ... quotidiano.net All'indomani della morte del piccolo Domenico restano le responsabilità da chiarire. - facebook.com facebook Napoli, morte del piccolo Domenico: i Nas di nuovo al Monaldi #bambino x.com