Domenico il trapianto fallito e il cuore bruciato | cronistoria degli errori che hanno portato alla morte del bimbo al Monaldi

Domenico, il bambino di due anni, ha perso la vita a causa di un trapianto di cuore fallito, con errori medici che hanno aggravato la situazione. Le complicazioni sono iniziate con un errore nel maneggiare il ghiaccio secco e sono culminate in un problema grave durante l’intervento. L’ospedale Monaldi ha aperto un’indagine interna per chiarire le responsabilità. La vicenda solleva dubbi sulle procedure adottate nel reparto di cardiochirurgia. La comunità attende chiarimenti ufficiali sulla vicenda.