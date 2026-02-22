Domenico il trapianto fallito e il cuore bruciato | cronistoria degli errori che hanno portato alla morte del bimbo al Monaldi
Domenico, il bambino di due anni, ha perso la vita a causa di un trapianto di cuore fallito, con errori medici che hanno aggravato la situazione. Le complicazioni sono iniziate con un errore nel maneggiare il ghiaccio secco e sono culminate in un problema grave durante l’intervento. L’ospedale Monaldi ha aperto un’indagine interna per chiarire le responsabilità. La vicenda solleva dubbi sulle procedure adottate nel reparto di cardiochirurgia. La comunità attende chiarimenti ufficiali sulla vicenda.
Morte di Domenico Caliendo, 2 anni, all'ospedale Monaldi, dopo un trapianto di cuore fallito. Dallo scambio del ghiaccio secco all'audit interno, la cronistoria del caso del "cuore bruciato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bambino col cuore bruciato, si allarga l'inchiesta con nuovi indagati per il trapianto fallito al MonaldiUn bambino ha subito un trapianto di cuore danneggiato, causando il fallimento dell’intervento all’ospedale Monaldi di Napoli.
Trapianto fallito, pronto un cuore nuovo: si riaccende la speranza per il bimbo del MonaldiIl trapianto del cuore del bambino del Monaldi è fallito, ma ora si prepara un nuovo intervento.
Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di NapoliPoco fa il piccolo Domenico è morto nella camera di terapia intensiva dell'ospedale Monaldi di Napoli, lì dove era attaccato ad una macchina che da oltre ... fanpage.it
Domenico, dal trasporto con ghiaccio secco al trapianto di cuore fallito: la catena di errori che ha portato alla morte del bimbo di due anniIl piccolo era affetto da una grave cardiomiopatia dilatativa ed era ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli in attesa di un trapianto ... affaritaliani.it
@larepubblica Ora che il piccolo Domenico non c'è più l'inchiesta sul trapianto di un cuore danneggiato riparte dalla più grave accusa di omicidio colposo. Il procuratore aggiunto Antonio Ricci è appena arrivato all'ospedale Monaldi. Dopo l'autopsia, scatteran - facebook.com facebook
La cartella clinica del piccolo #Domenico, morto dopo un trapianto di cuore, sarebbe incompleta. A sostenerlo è l’avvocato della famiglia, Francesco #Petruzzi, che parla dell’assenza di un documento ritenuto fondamentale. “Dalla cartellina clinica inviata da x.com