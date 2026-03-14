Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, deceduto dopo aver subito un trapianto di cuore al Monaldi di Napoli, continuano con nuovi interrogatori. Mercoledì sarà ascoltata la madre del bambino, mentre gli inquirenti cercano di fare luce su quanto accaduto. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, con le autorità impegnate a raccogliere tutte le testimonianze necessarie.

Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino deceduto dopo il trapianto di cuore al Monaldi di Napoli. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi interrogatori nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura. Mercoledì sarà ascoltata la madre, Patrizia, che verrà sentita come testimone chiave nella ricostruzione della presunta catena di errori tra Bolzano e Napoli. Il caso è seguito dai magistrati Tittaferrante e Ricci, che stanno approfondendo diversi aspetti legati alla gestione del trapianto e alle fasi successive all’intervento. Sotto la lente degli inquirenti anche il clima di tensione che, secondo alcune testimonianze, si sarebbe creato nel reparto di cardiochirurgia pediatrica, diretto dal primario Guido Oppido. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Morte del piccolo Domenico, nuovi interrogatori nell’inchiesta: mercoledì sarà ascoltata la madre

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