Violentata e filmata da due giovani la Cassazione conferma l'assoluzione | Consenziente anche se ubriaca

La Cassazione ha confermato l’assoluzione di due giovani accusati di aver violentato e filmato una ragazza di 18 anni, stabilendo che l’atto sia stato consensuale anche in presenza di consumo di alcol. La decisione si basa sulla valutazione delle circostanze e sulla mancanza di elementi che dimostrino coercizione o incapacità di intendere e volere. La sentenza sottolinea l’importanza di considerare attentamente i dettagli dei fatti e delle prove nel processo penale.

