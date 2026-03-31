Morte di Domenico la difesa di Oppido | Espianto cominciato dopo arrivo del cuore in cartella dati inattendibili
Il cardiochirurgo coinvolto nel caso della morte di un paziente ha testimoniato davanti al giudice per più di tre ore, sostenendo di aver avviato l’espianto solo dopo l’arrivo del cuore e di aver trovato dati inattendibili nella cartella clinica. Gli avvocati di Oppido hanno affermato che le sue dichiarazioni confutano le accuse e attestano la correttezza dell’intervento.
Il cardiochirurgo ascoltato per oltre tre ore dal gip; per gli avvocati Manes e Sorge avrebbe confutato tutte le accuse, dimostrando la correttezza del proprio operato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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