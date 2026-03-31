Morellato sanzione Antitrust da oltre 25 milioni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di multare con una sanzione superiore ai 25 milioni di euro una società operante nel settore della gioielleria. La decisione riguarda pratiche ritenute anticoncorrenziali e si basa su un’indagine avviata dall’ente. La società coinvolta è stata notificata ufficialmente della sanzione e delle motivazioni che hanno portato a questa misura.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunica di aver irrogato a Morellato S.p.A. una sanzione di 25.895.043 euro “per un’intesa restrittiva della concorrenza nella distribuzione di gioielli e orologi di fascia media-accessibile, attuata dal 20 luglio 2018 al 23 dicembre 2025?. La decisione dell’Antitrust. L’Autorità, si sottolinea in una nota, “ha accertato che Morellato, tra i principali produttori italiani di orologi e gioielli di fascia media accessibile (ovvero non di lusso), ha imposto i prezzi di vendita fissando i livelli massimi di sconto che i distributori potevano applicare sui canali di vendita online, attraverso precise raccomandazioni ai rivenditori sulle percentuali da applicare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morellato, sanzione Antitrust da oltre 25 milioni Articoli correlati Leggi anche: Morellato, da Antitrust maxi multa di oltre 25 miliardi Leggi anche: Antitrust multa eDreams, sanzione da milioni per pratiche commerciali scorrette