Morellato da Antitrust maxi multa di oltre 25 miliardi

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Morellato Spa con una sanzione di circa 25,9 milioni di euro. La decisione riguarda un accordo restrittivo della concorrenza che coinvolge l'azienda. La multa rappresenta una delle più alte mai comminate dall'ente in ambito di pratiche anticoncorrenziali. La società non ha ancora commentato ufficialmente la decisione.

L’Antitrust ha irrogato a Morellato Spa una sanzione di 25.895.043 euro per un’intesa restrittiva della concorrenza nella distribuzione di gioielli e orologi di fascia media-accessibile, attuata dal 20 luglio 2018 al 23 dicembre 2025. Lo rende noto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che «ha accertato che Morellato, tra i principali produttori italiani di orologi e gioielli di fascia media accessibile (ovvero non di lusso), ha imposto i prezzi di vendita fissando i livelli massimi di sconto che i distributori potevano applicare sui canali di vendita online, attraverso precise raccomandazioni ai rivenditori sulle percentuali da applicare». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Morellato, da Antitrust maxi multa di oltre 25 miliardi Articoli correlati India rafforza la difesa: maxi accordo da 25 miliardi per missili e aerei militariABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera a una spesa miliardaria Il governo indiano ha dato il via libera a un imponente piano di acquisto di armamenti,... Antitrust contro Poltronesofà. Pubblicità, multa da un milioneUna multa da un milione di euro per Poltronesofà, lo storico mobilificio leader in Italia, che ha il proprio quartier generale in viale Bologna, a...