Morellato da Antitrust maxi multa di oltre 25 milioni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato con una sanzione di circa 26 milioni di euro una società nel settore degli orologi e gioielli. La decisione è stata presa in relazione a un accordo considerato restrittivo della concorrenza. La società coinvolta ha ricevuto la comunicazione ufficiale dell'ammontare della multa, che si riferisce a pratiche anticoncorrenziali.

L’Antitrust ha irrogato a Morellato Spa una sanzione di 25.895.043 euro per un’intesa restrittiva della concorrenza nella distribuzione di gioielli e orologi di fascia media-accessibile, attuata dal 20 luglio 2018 al 23 dicembre 2025. Lo rende noto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che «ha accertato che Morellato, tra i principali produttori italiani di orologi e gioielli di fascia media accessibile (ovvero non di lusso), ha imposto i prezzi di vendita fissando i livelli massimi di sconto che i distributori potevano applicare sui canali di vendita online, attraverso precise raccomandazioni ai rivenditori sulle percentuali da applicare». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Morellato, da Antitrust maxi multa di oltre 25 milioni Articoli correlati Leggi anche: Antitrust, maxi multa di oltre 25 milioni per Morellato Leggi anche: Morellato, da Antitrust maxi multa di oltre 25 miliardi