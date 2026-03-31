Antitrust maxi multa di oltre 25 milioni per Morellato

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato con una sanzione di oltre 25 milioni di euro una società operante nel settore della gioielleria. La decisione è stata adottata in seguito a un'indagine che ha accertato pratiche ritenute anticoncorrenziali. La multa rappresenta una delle sanzioni più elevate applicate dall'ente in questo ambito negli ultimi anni.

(Adnkronos) – Oltre 25 milioni di multa per Morellato Spa. L'Antitrust ha irrogato una sanzione di 25.895.043 euro per un’intesa restrittiva della concorrenza nella distribuzione di gioielli e orologi di fascia media-accessibile, attuata dal 20 luglio 2018 al 23 dicembre 2025. Lo rende noto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che "ha accertato che Morellato, tra i principali produttori italiani di orologi e gioielli di fascia media accessibile (ovvero non di lusso), ha imposto i prezzi di vendita fissando i livelli massimi di sconto che i distributori potevano applicare sui canali di vendita online, attraverso precise raccomandazioni ai rivenditori sulle percentuali da applicare". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Morellato, da Antitrust maxi multa di oltre 25 miliardi

Morellato, sanzione Antitrust da oltre 25 milioniL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunica di aver irrogato a Morellato S.

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Morellato multata 25 milioni: violazione concorrenza; Recensioni truccate e informazioni nascoste: Trustpilot multata dell'Antitrust; Buoni pasto Edenred, cosa rischia la società dopo l'istruttoria Antitrust: commissioni elevate nel mirino; Bambine spinte a comprare creme e sieri antirughe, Sephora e i colossi della bellezza nel mirino dell'Antitrust.

Morellato, da Antitrust maxi multa di oltre 25 miliardiL’Antitrust ha irrogato a Morellato Spa una sanzione di 25.895.043 euro per un’intesa restrittiva della concorrenza nella distribuzione di gioielli e orologi di fascia media ... msn.com

Antitrust, sanzione di oltre 25 milioni di euro a Morellato. Per intesa anti concorrenza nella distribuzione di gioielli e orologi #ANSA x.com

Antitrust boccia piano Tim di convertire cabine pubbliche in digitali multiservizi facebook