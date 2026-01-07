Antitrust contro Poltronesofà Pubblicità multa da un milione

L’Antitrust ha multato Poltronesofà con un milione di euro per pratiche pubblicitarie ingannevoli. La decisione riguarda la campagna promozionale del noto mobilificio, che ha sede principale a Villanova e legale a Crespellano, in provincia di Bologna. La sanzione si inserisce nell’ambito delle verifiche sulle modalità di comunicazione commerciale delle aziende, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e garantire la trasparenza del mercato.

Una multa da un milione di euro per Poltronesofà, lo storico mobilificio leader in Italia, che ha il proprio quartier generale in viale Bologna, a Villanova (anche se la sede legale, da qualche tempo, risulta a Crespellano di Valsamoggia, nel Bolognese). Nel mirino non ci sono i dipendenti dello stabilimento cittadino – 183 nel 2025, secondo i dati – bensì la pubblicità. Impossibile non averla mai vista o sentita, impossibile non averla in testa, accompagnata dalle voci di alcuni tra i nomi più importanti della tv italiana (Sabrina Ferilli, Orietta Berti, Carlo Conti, Gerry Scotti e molti altri).

