Montevergine antenna danneggiata dal maltempo | Rai oscurata da ore

A causa di un violento maltempo, l’antenna del centro trasmittente di Montevergine è stata danneggiata, provocando l’oscuramento dei segnali Rai in città e nell’intera area irpina. La diffusione del segnale è stata interrotta da ore, generando disagi tra gli utenti che non possono ricevere i canali televisivi. La situazione rimane critica e si attendono interventi di ripristino.

Tempo di lettura: 2 minuti Disagi diffusi in città e in tutta l’area irpina a causa del danneggiamento dell’antenna del centro trasmittente di Montevergine, colpita nelle ultime ore dal forte maltempo che ha interessato la provincia. Raffiche di vento intense e condizioni atmosferiche avverse avrebbero compromesso il corretto funzionamento della struttura, causando l’interruzione del segnale per diversi canali televisivi. A partire da mezzogiorno, numerosi cittadini di Avellino e della provincia hanno segnalato l’impossibilità di sintonizzarsi sui canali Rai attraverso il digitale terrestre. Disagi anche in alcune zone della provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Montevergine, antenna danneggiata dal maltempo: Rai oscurata da ore Articoli correlati Scontri a Torino, giornalisti Rai contro la direzione: “Oscurata intervista a una manifestante, manca imparzialità”Dopo gli scontri tra polizia e manifestanti consumatisi a Torino, i giornalisti del TgR Piemonte contestano le modalità con cui la testata si è... Leggi anche: Maltempo: allagamenti e centrale termica danneggiata, a Roma 100 interventi vigili del fuoco