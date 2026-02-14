Il maltempo ha causato danni a Roma, con la centrale termica di viale Marconi danneggiata e numerose strade allagate. I Vigili del fuoco sono intervenuti circa 100 volte per soccorrere residenti e mettere in sicurezza le zone colpite. Pioggia intensa e fulmini hanno abbattuto alberi e colpito cabine elettriche, creando disagi in tutta la città.

Allagamenti di case e negozi, fulmini caduti su alberi e cabine elettriche. A seguito del recente maltempo, sono stati circa 100 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco a Roma e nella provincia. Gli interventi, gestiti dalla sala operativa, hanno riguardato principalmente allagamenti di abitazioni, negozi e cantine, oltre alla segnalazione di piante e rami pericolanti. Interventi dei Vigili del Fuoco. In aggiunta, alcuni fulmini si sono abbattuti su alberi, pali della luce e del telefono, nonché su cabine elettriche. Danni significativi sono stati registrati presso la centrale termica di via di Grottarossa 214, dove il personale dei vigili del fuoco, insieme ai tecnici di Enel, è intervenuto per garantire la messa in sicurezza dell’area colpita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Maltempo: allagamenti e centrale termica danneggiata, a Roma 100 interventi vigili del fuoco

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, Roma ha fronteggiato un’intensa emergenza maltempo, con 175 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e strade chiuse.

Questa notte a Roma i vigili sono intervenuti circa un centinaio di volte a causa del maltempo.

