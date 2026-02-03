Scontri a Torino giornalisti Rai contro la direzione | Oscurata intervista a una manifestante manca imparzialità

Dopo gli scontri tra polizia e manifestanti a Torino, i giornalisti del TgR Piemonte si scagliano contro la direzione. Contestano il modo in cui è stata trattata un’intervista a una manifestante, accusando la testata di mancanza di imparzialità. I giornalisti denunciano di aver subito un’oscuramento e di non aver potuto svolgere correttamente il loro lavoro. La polemica si fa sentire nel mondo dell’informazione locale.

Dopo gli scontri tra polizia e manifestanti consumatisi a Torino, i giornalisti del TgR Piemonte contestano le modalità con cui la testata si è trovata a dover fare informazione sui fatti. La redazione, infatti, sottolinea che un'intervista realizzata non è mai stata mandata in onda.

