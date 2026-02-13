Fognatura via ai lavori in via Reiss Romoli | modifiche alla viabilità cosa cambia dal prossimo 17 febbraio

Il cantiere inizia martedì 17 febbraio in via Reiss Romoli, dove si collegano le nuove tubature fognarie alla rete principale. La strada sarà interessata da lavori che modificano la viabilità, con deviazioni già pianificate e confermate. Un intervento concreto per migliorare il sistema di scarico nel quartiere Madonna di Campagna.

Nessuna interruzione, ma confermate le deviazioni. Avranno inizio martedì, 17 febbraio, i lavori che permetteranno l'allaccio di un tratto di fognatura alla rete principale nel quartiere Madonna di Campagna, precisamente tra via Reiss Romoli e strada vicinale della Campagna. Le modifiche alla viabilità entreranno in vigore da martedì, 17 febbraio, fino a lavori ultimati nella giornata di sabato, 21 febbraio. Particolarmente interessata dalle deviazioni sarà la carreggiata nord, in direzione strada Aeroporto, dove il transito sarà interdetto per un tratto di circa 150 metri a partire dal civico 134.🔗 Leggi su Torinotoday.it

