Gamec le minoranze all’attacco | Gestione opaca e irresponsabile

Questa mattina, in consiglio comunale, le minoranze hanno fatto sentire la loro voce contro la gestione del Gamec. Accusano l’amministrazione di trasparenza carente e di comportamenti irresponsabili. L’assessore Valesini ha risposto, parlando di ritardi e di problemi che sarebbero stati trasformati in presunte inadempienze da parte loro. La discussione si è infiammata, con tensioni che rischiano di durare ancora a lungo.

IN CONSIGLIO. L’assessore Valesini: vicenda incresciosa per i ritardi ma trasformata in presunte inadempienze da parte nostra. Sulla Carrara il Comune valuterà la costituzione di parte civile. La nuova Gamec e l’Accademia Carrara, i due principali contenitori culturali della città, finiscono sotto la lente del Consiglio comunale, con un’interpellanza e un’ordine del giorno discusse ieri sera, una richiesta di chiarezza da parte delle minoranze. In primis sul cantiere Gamec, fermo dopo la rescissione del contratto con l’impresa, con la consigliera Ida Tentorio che denuncia «una gestione opaca e politicamente irresponsabile, con il rischio di contenzioso, possibili penali e la possibilità di perdere un finanziamento pubblico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Gamec, le minoranze all’attacco: «Gestione opaca e irresponsabile» Approfondimenti su Gamec Minoranze Gamec, minoranze all’attacco sullo stop. Il Comune di Bergamo: «Fiduciosi per i fondi Pnrr» "Liste d’attesa infinite e gestione opaca" La sanità pubblica di Modena attraversa una fase critica, caratterizzata da liste d’attesa estenuanti e una gestione poco trasparente. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Gamec Minoranze Argomenti discussi: Gamec, le minoranze all’attacco: Gestione opaca e irresponsabile. Gamec, le minoranze all’attacco: «Gestione opaca e irresponsabile»L’assessore Valesini: vicenda incresciosa per i ritardi ma trasformata in presunte inadempienze da parte nostra. ecodibergamo.it Gamec, minoranze all’attacco sullo stop. Il Comune di Bergamo: «Fiduciosi per i fondi Pnrr»Per le minoranze è «un cantiere nato male», per la maggioranza «la prova di come, a livello nazionale, siano diversi i casi di difficoltà, da parte delle imprese, a rispettare i tempi previsti dal ... ecodibergamo.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.